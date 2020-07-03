Лерой Сане стал игроком "Баварии": детали громкого трансфера – фото
Футболист "Манчестер Сити" и сборной Германии Лерой Сане стал игроком мюнхенской "Баварии". В пятницу, 3-го июля, о трансфере официально объявила "Бавария".
Как сообщает официальный сайт "Баварии", контракт подписан до 30 июня 2025 года.
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Со следующей недели Сане начнет готовиться вместе с командой к новому сезону.
Скандал во время трансфера
2 июля фотографии были заранее выложены на арабской версии сайта "Баварии". После этого они были удалены.
Отмечается, что руководство клуба очень недовольно этим фактом, ведь они планировали объявить о переходе только 3 июля.
Детали трансфера Сане в "Баварию"
Как сообщает Bild, "Бавария" заплатит за Лероя 50 миллионов. 45 миллионов "Манчестер Сити" получит сразу, а остальная часть будет выплачиваться как бонусы.
Немец настаивал на зарплате в 20 миллионов в год. Но из-за кризиса, связанного с пандемией COVID-19, Лерой будет зарабатывать 17 миллионов в год.
Больше него в "Баварии" получают только капитан Мануэль Нойер и Роберт Левандовски.
Лерой не сможет сыграть за "Баварию" в рамках Лиги чемпионов сезона 2019/2020. В 1/8 финала мюнхенцы в первой игре одолели "Челси" (3:0).
Сане должен был перейти в "Баварию" в прошлом году
- Воспитанник "Шальке" Сане должен был стать игроком "Баварии" еще в прошлом году. "Бавария" согласилась заплатить за Лероя 120 миллионов евро.
- Однако игрок травмировался в матче за Суперкубок Англии и выбыл на весь сезон.
- Теперь "Баварии" удалось договориться о значительно меньшей сумме из-за кризиса, травмы Лероя и истечении срока контракта футболиста с "горожанами".