Футболист "Манчестер Сити" и сборной Германии Лерой Сане стал игроком мюнхенской "Баварии". В пятницу, 3-го июля, о трансфере официально объявила "Бавария".

Как сообщает официальный сайт "Баварии", контракт подписан до 30 июня 2025 года.

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Со следующей недели Сане начнет готовиться вместе с командой к новому сезону.

️ Hasan #Salihamidžić, Sportvorstand des #FCBayern: „Wir sind sehr froh, dass Leroy Spieler des FC Bayern wird. Leroy ist ein Unterschiedsspieler und wird unsere Mannschaft mit seiner Qualität verstärken." #ServusLeroy#MiaSanMia @LeroySane19 @Brazzo — FC Bayern München (@FCBayern) July 3, 2020

Скандал во время трансфера

2 июля фотографии были заранее выложены на арабской версии сайта "Баварии". После этого они были удалены.

Отмечается, что руководство клуба очень недовольно этим фактом, ведь они планировали объявить о переходе только 3 июля.

First photos of Leroy Sané signing his Bayern contract and in a Bayern shirt pic.twitter.com/JZmLr2OQu6 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 2, 2020

Детали трансфера Сане в "Баварию"

Как сообщает Bild, "Бавария" заплатит за Лероя 50 миллионов. 45 миллионов "Манчестер Сити" получит сразу, а остальная часть будет выплачиваться как бонусы.

Немец настаивал на зарплате в 20 миллионов в год. Но из-за кризиса, связанного с пандемией COVID-19, Лерой будет зарабатывать 17 миллионов в год.

Больше него в "Баварии" получают только капитан Мануэль Нойер и Роберт Левандовски.

Лерой не сможет сыграть за "Баварию" в рамках Лиги чемпионов сезона 2019/2020. В 1/8 финала мюнхенцы в первой игре одолели "Челси" (3:0).

Сане должен был перейти в "Баварию" в прошлом году