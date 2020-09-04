Півзахисник Коутінью, який виступав на правах оренди у "Баварії", повернувся у каталонську "Барселону". Гравець вже встиг приєднатись до тренувального процесу команди.

"Баварія" вирішила не використовувати опцію купівлі гравця, тому Коутінью повернувся у Каталонію. Світлиною з тренування на якому присутній футболіст поділився офіційний профіль клубу у Twitter.

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Повернення кривдника

Раніше мюнхенці заплатили за оренду 27-річного Коутінью 8,5 мільйона євро. Щоб придбати бразильця мюнхенці мали заплатити "Барселоні" 120 мільйонів євро, але німецький клуб вирішив відпустити гравця.

Бразильський футболіст проведе передсезонні збори з "Барселоною".

Ciudad Deportiva

@Phil_Coutinho se incorpora a la pretemporada pic.twitter.com/shv1SGOHiu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 4, 2020

Коутінью перейшов у "Баварію" в терміновому порядку, адже несподівано зірвався трансфер Лероя Сане з "Манчестер Сіті". Переможець Ліги чемпіонів 2020 року вже раніше успішно підписав німця Сане. Контракт з футболістом розрахований до 2025 року.

Із "Баварією" зумів здобути титул чемпіона країни, стати володарем Кубка Німеччини, а також бразильцю вдалось підняти над головою головний футбольний трофей Ліги чемпіонів у сезоні 2019/20.

Кар'єра Коутінью у "Барселоні"

Бразилець ще у 2017 році міг опинитись у каталонському клубі, але через високий цінник футболіста каталонці відмовили від трансферу.

Все ж таки Коутінью у 2018 році став частиною "Барселони", який перейшов у клуб за 106 мільйонів фунтів стерлінгів. Контракт з командою з Каталонії підписаний на 5 років, сума відступних за нього склала 400 мільйонів євро.

Протягом другої частини сезону 2017/18 був здебільшого основним гравцем нової команди, допоміг їй зробити "золотий дубль", вигравши чемпіонат і Кубок Іспанії.