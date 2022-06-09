Петраков: Эта победа – обезболивающее после поражения Уэльса

После удачного старта главный тренер национальной команды Александр Петраков пообщался с журналистами. Коуч оценил игру своих подопечных.

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Перед игрой с ирландцами сборная Украины сыграла два матча в плей-офф отбора на ЧМ-2022. И уже через два дня снова вышла на поле.

Поскольку график футболистов был достаточно насыщенным, наставник "сине-желтых" решил выпустить почти полностью резервный состав. Исключением стал защитник Виталий Миколенко, который в третий раз провел на поле 90 минут.

Единственный гол в матче против Ирландии забил Виктор Цыганков.

Посоветовался Цыганкову, который забил первый гол под моим руководством. Я доволен, и он доволен. Эта победа – обезболивающая после поражения Уэльса. Ребята немного отошли. Я сегодня выставил молодых ребят. Дал отдохнуть Ярмоленко. Ему было очень тяжело, я его даже не включил в резерв. Те, кто не играл сегодня, завтра будут тренироваться и готовиться к Армении,

– сказал Петраков.

В матче против Ирландии сборная Украины "вернулась" в схему с тремя центральными защитниками.

"Ребята вышли и сыграли по такой схеме. Выиграли. Вам не нравится эта схема? Игра Ирландии на стандартах? Они все по 1,95 метра. Что мы можем сделать? Ребята боролись на втором этаже как могли. Но ведь они не забили, что мне сделать? Набить футболистам на бутсы платформу, чтобы они стали выше?" – отметил тренер.

Наставник сборной Украины рассказал о главных задачах национальной команды на ближайшие два года.

В национальной сборной априори не может быть первого и второго составов. Это не первый и второй состав, а ребята, которые мало играли. Я им дал игровое время. Они вышли и сыграли. Будет хорошая конкуренция. А первого и второго составов в сборной нет, не может быть такого. А задача – вернуться в дивизион Лиги наций и выйти на Евро-2024 в Германии,

– заявил наставник украинцев.

Петраков рассказал о ротации состава и важности победы Украины над Ирландией. По его словам, он планировал полностью обновить состав

"Мы только 5 июня провели очень сложный матч с Уэльсом. Чтобы не нанести вред ребятам, чтобы они не получили какую-то травму, я решил дать сыграть молодым исполнителям, которые не играли. Я доволен тем, что они вышли и сыграли. Многие игроки дебютировали на официальном уровне. Будем разбирать ошибки, но я доволен самоотдачей молодых футболистов, их отношением к игре. Удовлетворен результатом. Это такой позитив после того, что случилось с Уэльсом. Мы пролистали страницу", – сказала тренер.

"Очень довольны, что сделали счастливыми наших граждан"

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"Сейчас такое время. Пришли люди, которые находятся в Ирландии. Большое спасибо этой стране за то, что она предоставила убежище нашим женщинам, детям. Я понимаю, что все хотят домой, но сейчас не могут уехать. Мы очень довольны тем, что сделали счастливыми наших граждан", – сказал главный тренер сборной.

Главный тренер поделился мыслями об атакующем стиле игры против Ирландии.

"Я прививаю команде атакующий футбол, чтобы она никого не боялась. Поскольку вам понравилось, то очень спасибо за оценку работы тренерского штаба, нашей сборной. Мне это нравится", – отметил тренер "сине-желтых".

Петраков поделился впечатлениями от дебюта в официальных матчах Андрея Лунина и других игроков.

Я его знаю с 15-ти лет. Знаю его отца, мать. Для меня он как сын. Я доволен тем, что он провел официальную игру, сыграл на ноль. Я его поздравил, как и многих ребят. Многие игроки дебютировали за национальную сборную в официальных турнирах. Лунин, Сирота, Бондарь, Попов, Качараба, Пихаленок, Игнатенко… Я рад, что они обрели уверенность. Они были на собрании, готовились. Я ими доволен. Двигаемся дальше,

– сказал Петраков.

Наставник рассказал, планирует ли дальше проводить массовую ротацию футболистов.

"Я настолько далеко не смотрю. Завтра тренировки, 11 июня — игра с Арменией. Увидим, как она будет. Сегодня должны были играть 11 новых исполнителей, но Эдуард Соболь заболел. Поэтому сыграл Виталий Миколенко, которого я тоже знаю с детства. Он сказал мне, что все хорошо, что он поможет. В дальнейшем будем смотреть на состояние футболистов", – добавил коуч.

Обратите внимание! Следующий поединок сборной Украины состоится 11 июня. "Сине-желтые" сыграются против Армении. Матч состоится в субботу, 11 июня, в польском Лодзи.