Петраков: Ця перемога – знеболювальне після поразки Уельсу

Після вдалого старту головний тренер національної команди Олександр Петраков поспілкувався з журналістами. Коуч оцінив гру своїх підопічних.

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Перед грою з ірландцями збірна України зіграла два матчі у плей-офф відбору на ЧС-2022. І вже через два дні знову вийшла на поле.

Оскільки графік футболістів був досить насиченим наставник "синьо-жовтих" вирішив випустити майже повністю резервний склад. Винятком став захисник Віталій Миколенко, який утретє поспіль провів на полі 90 хвилин.

Єдиний гол у матчі проти Ірландії забив Віктор Циганков.

Порадів за Циганкова, який забив перший гол під моїм керівництвом. Я задоволений, і він задоволений. Ця перемога – знеболювальне після поразки Уельсу. Хлопці трохи відійшли. Я сьогодні виставив молодих хлопців. Дав відпочити Ярмоленку. Йому було дуже важко, я його навіть не включив у резерв. Ті, хто не грали сьогодні, завтра будуть тренуватися та готуватися до Вірменії,

– сказав Петраков.

У матчі проти Ірландії збірна України "повернулася" до схеми з трьома центральними захисниками.

"Хлопці вийшли та зіграли за такою схемою. Виграли. Вам не подобається ця схема? Гра Ірландії на стандартах? Вони всі по 1,95 метра. Що ми можемо зробити? Хлопці боролися на другому поверсі як могли. Але ж вони не забили. Що мені зробити? Набити футболістам на бутси платформу, щоб вони стали вище?" – зазначив тренер.

Наставник збірної України розповів про головні завдання національної команди на найближчі два роки.

У національній збірній апріорі не може бути першого та другого складів. Це не перший та другий склад, а хлопці, які мало грали. Я їм дав ігровий час. Вони вийшли та зіграли. Буде хороша конкуренція. А першого та другого складів у збірній немає, не може бути такого. А завдання – повернутися в дивізіон А Ліги націй та вийти на Євро-2024 в Німеччині,

– заявив наставник українців.

Петраков розповів про ротацію складу та важливість перемоги України над Ірландією. За його словами, він планував повністю оновити склад

"Ми тільки 5 червня провели дуже складний матч з Уельсом. Щоб не завдати шкоди хлопцям, щоб вони не отримали якусь травму, я вирішив дати зіграти молодим виконавцям, які не грали. Я задоволений тим, що вони вийшли й зіграли. Багато гравців дебютували на офіційному рівні. Будемо розбирати помилки, але я задоволений самовіддачею молодих футболістів, їхнім ставленням до гри. Задоволений результатом. Це такий позитив після того, що трапилося з Уельсом. Ми перегорнули сторінку. Не заглядаємо в минуле, а рухаємося вперед", – наголосив Петраков.

"Дуже задоволені, що зробили щасливими наших громадян"

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"Зараз такий час. Прийшли люди, які перебувають в Ірландії. Дуже дякую цій країні за те, що вона надала прихисток нашим жінкам, дітям. Я розумію, що всі хочуть додому, але зараз не можуть поїхати. Ми дуже задоволені тим, що зробили щасливими наших громадян", – сказав головний тренер збірної.

Головний тренер поділився думками про атакувальний стиль гри України проти Ірландії.

"Я прищеплюю команді атакувальний футбол, щоб вона нікого не боялася. Оскільки вам сподобалося, то дуже дякую за оцінку роботи тренерського штабу, нашої збірної. Мені це до вподоби", – зазначив тренер "синьо-жовтих".

Петраков поділився враженнями від дебюту в офіційних матчах Андрія Луніна та інших гравців.

Я його знаю з 15 років. Знаю його батька, матір. Для мене він як син. Я задоволений тим, що він провів офіційну гру, зіграв на нуль. Я його привітав, як і багатьох хлопців. Чимало гравців дебютували за національну збірну в офіційних турнірах. Лунін, Сирота, Бондар, Попов, Качараба, Піхальонок, Ігнатенко… Я радий, що вони отримали впевненість. Вони були на зборах, готувалися. Я ними задоволений. Рухаємося далі,

– сказав Петраков.

Наставник розповів, чи планує надалі проводити масову ротацію футболістів.

"Я настільки далеко не дивлюся. Завтра тренування, 11 червня — гра з Вірменією. Побачимо, як воно буде. Сьогодні повинні були грати 11 нових виконавців, але Едуард Соболь захворів. Тому зіграв Віталій Миколенко, якого я теж знаю з дитинства. Він сказав мені, що все добре, що він допоможе. У подальшому будемо дивитися на стан футболістів", – додав коуч.

Зверніть увагу! Наступний поєдинок збірної України відбудеться 11 червня. "Синьо-жовті" зіграються проти Вірменії. Матч відбудеться у суботу, 11 червня, у польському Лодзі.