Известный британский экс-боксер Тони Белью составил список лидеров супертяжелого дивизиона. Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе считает, что его обидчик Александр Усик еще не прошел боевое крещение в хевивейте.

Белью, которого Усик нокаутировал в ноябре 2018 года, считает, что украинца рано включать в список лидеров хевивейта. Об этом сообщает fightnews.info.

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Уайт вместо Усика

Тони Белью включил в четверку лучших боксеров супертяжелого веса своего земляка Диллиана Уайта.

Последний в этот вечер проведет бой с Александром Поветкиным.

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Я ставлю Уайта в список топ-4 лучших супертяжеловесов мира, исходя из того, что он делает. Александр Усик где-то рядом, но он пока не реализовал себя в хевивейте,

- считает Белью.

Тони объяснил, что не может включить Усика в в список лидеров дивизиона, ведь украинец не имел достойного соперника.

Усик успешно дебютировал в хэвивейте в октябре 2019 года против Чазза Уизерспуна, который срочно заменил пойманного на допинге Тайрона Спонга. Поэтому Белью считает, что уровень Усика станет известен после поединка с Дереком Чисорой.

"Я уважаю Чазза Уизерспун, но этот бой... Ладно, проехали. Мы узнаем, что ждет Усика в супертяжелом весе, когда он встретится с Дереком Чисорой. Пока ты не подрался с легитимными топами своего дивизиона, о тебе рано говорить в контексте списка лидеров", – отметил британец.

Кто же самый лучший?

По мнению Белью, если Уайт победит Поветкина, то войдет в четверку лучших боксеров хевивейта.

В список лучших Белью также включил британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера.