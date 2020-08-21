В субботу, 22 августа, состоится бой между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным. На кону будет стоять возможность встретиться с обладателем чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри. Букмекеры дали свой прогноз на исход этого боя.

Уайт-Поветкин: перед боем

Большой бокс возвращается. И именно Диллиану Уайту и Александру Поветкину выпало провести первый крупный бой после карантина. На кону будет стоять право боя против обладателя чемпионского пояса WBC Тайсона Фьюри.

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Сам вечер бокса состоится на арене Matchroom Fight Camp в английском Брентвуде.

Что стоит знать о боксерах

Британцу Диллиану Уайту 31 год. На профессиональном ринге он выступает с 2011 года. И за это время провел 28 боев. В 27 из них он одержал победы, а 18 из них – нокаутом. Единственное поражение ему нанес Энтони Джошуа еще в 2015 году. Сейчас у него 11 побед подряд.

При этом россиянину Александру Поветкину уже 40 лет. Из 38 боев он победил в 35. 24 поединка закончил досрочно. Дважды проиграл. Один раз – Владимиру Кличко в Москве. Еще один бой – Энтони Джошуа.

Что говорят букмекеры

Букмекеры считают именно Уайта фаворитом этого боя. На победу британца принимают с коэффициентом 1,28. На то, что победителем боя окажется таки Поветкин – 3,50. Коэффициент 23,0 на то, что победителя так и не будет обнаружено.

На то, что Уайт победит нокаутом – 2,49. На то, что Поветкин сможет победить нокаутом – 6,2.

Ожидается, что бой будет долгим. Наиболее вероятным является окончание в 7-9 раундах – коэффициент 5,00 на это. На то, что победитель будет определен с 4 по 6 раунд – 5,50. Окончание боя во время "чемпионских раундов" (с 10 по 12) – 7,50. А на то, что бой закончится во время первых трех раундов – 9,50.

Бой Уайт-Поветкин состоится в субботу, 22 августа. Начало вечера бокса в 19: 00 по киевскому времени. Бой боксеров ожидается ближе к полуночи.