Уайт или Поветкин: кого букмекеры видят победителем боя за право сразиться с Фьюри за титул WBC
В субботу, 22 августа, состоится бой между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным. На кону будет стоять возможность встретиться с обладателем чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри. Букмекеры дали свой прогноз на исход этого боя.
Уайт-Поветкин: перед боем
Большой бокс возвращается. И именно Диллиану Уайту и Александру Поветкину выпало провести первый крупный бой после карантина. На кону будет стоять право боя против обладателя чемпионского пояса WBC Тайсона Фьюри.
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Сам вечер бокса состоится на арене Matchroom Fight Camp в английском Брентвуде.
Что стоит знать о боксерах
Британцу Диллиану Уайту 31 год. На профессиональном ринге он выступает с 2011 года. И за это время провел 28 боев. В 27 из них он одержал победы, а 18 из них – нокаутом. Единственное поражение ему нанес Энтони Джошуа еще в 2015 году. Сейчас у него 11 побед подряд.
При этом россиянину Александру Поветкину уже 40 лет. Из 38 боев он победил в 35. 24 поединка закончил досрочно. Дважды проиграл. Один раз – Владимиру Кличко в Москве. Еще один бой – Энтони Джошуа.
Что говорят букмекеры
Букмекеры считают именно Уайта фаворитом этого боя. На победу британца принимают с коэффициентом 1,28. На то, что победителем боя окажется таки Поветкин – 3,50. Коэффициент 23,0 на то, что победителя так и не будет обнаружено.
На то, что Уайт победит нокаутом – 2,49. На то, что Поветкин сможет победить нокаутом – 6,2.
Ожидается, что бой будет долгим. Наиболее вероятным является окончание в 7-9 раундах – коэффициент 5,00 на это. На то, что победитель будет определен с 4 по 6 раунд – 5,50. Окончание боя во время "чемпионских раундов" (с 10 по 12) – 7,50. А на то, что бой закончится во время первых трех раундов – 9,50.
Бой Уайт-Поветкин состоится в субботу, 22 августа. Начало вечера бокса в 19: 00 по киевскому времени. Бой боксеров ожидается ближе к полуночи.
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