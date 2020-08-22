Відомий британський ексбоксер Тоні Белью склав список лідерів суперважкого дивізіону. Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі вважає, що його кривдник Олександр Усик ще не пройшов бойове хрещення у хевівейті.

Белью, якого Усик нокаутував у листопаді 2018 року, вважає, що українця рано включати в список лідерів хевівейта. Про це повідомляє fightnews.info.

До речі: Хантер хоче провести реванш зі своїм кривдником Усиком

Уайт замість Усика

Тоні Белью включив у четвірку найкращих боксерів суперважкої ваги свого земляка Ділліана Уайта.

Останній цього вечора проведе бій з Олександром Повєткіним.

До теми: Уайт чи Повєткін: кого букмекери бачать переможцем бою за право битися з Ф'юрі за титул WBC

Я ставлю Уайта у список топ-4 найкращих суперважковаговиків світу, виходячи з того, що він робить. Олександр Усик десь поруч, але він поки що не реалізував себе в хевівейті,

– вважає Белью.

Тоні пояснив, що не може включити Усика у в список лідерів дивізіону, адже українець не мав гідного суперника.

Усик успішно дебютував у хевівейті у жовтні 2019 року проти Чазза Візерспуна, який терміново замінив спійманого на допінгу Тайрона Спонга.

Тому Белью вважає, що рівень Усика стане відомий після поєдинку з Дереком Чісорою.

"Я поважаю Чазза Візерспун, але цей бій... Гаразд, проїхали. Ми дізнаємося, що чекає Усика в суперважкій вазі, коли він зустрінеться з Дереком Чісорою. Поки ти не побився з легітимними топами свого дивізіону, про тебе рано говорити в контексті списку лідерів", – зазначив британець.

Хто ж найкращий?

На думку Белью, якщо Уайт переможе Повєткіна, то увійде у четвірку найкращих боксерів хевівейту.

До списку найкращих Белью також включив британців Ентоні Джошуа й Тайсона Ф'юрі та американця Деонтея Уайлдера.