В яскравому бою перемогу здобув український боксер. Йому перевагу за очками віддали два з трьох рефері, пише 24 Канал.

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Про що говорили Усик і Ф'юрі після бою

Після завершення поєдинку суперники провели коротку розмову. Тайсон Ф'юрі підійшов у кут команди Олександра Усика й продемонстрував поведінку, яка була зовсім непритаманна йому до старту битви.

Під час бесіди український боксер зізнався, що почав готуватися до бою проти "Циганського короля" ще у 2008 році, а британець проявив приязність і заявив про бажання провести відпустку з родиною Олександра Усика.

Ба більше, англієць розповів, що хоче для цього приїхати в Україну, а також покликав новоспеченого абсолютного чемпіона світу до свого дому.

Дивіться відео з розмовою Усика та Ф'юрі в ринзі

Щоправда, після оголошення результату Тайсон Ф'юрі знову увімкнув свою іншу сторону та заявив, що Олександру Усику подарували перемогу через війну в Україні.

Нагадаємо, що восени між боксерами очікується реванш. Вони обидва підтвердили готовність вийти у ринг один проти одного знову. На кону буде стояти 3 чемпіонські пояси – WBC, WBO та IBO.