Нужны положительные эмоции для украинцев, нужна только победа – Яремчук об игре с Шотландией

Футболист сборной Украины Роман Яремчук поделился своими ожиданиями о матче против Шотландии в Лиге наций. А также, как он отслеживает новости с фронта в Украине.

Сборная Украины в сентябре проведет три матча в рамках Лиги наций. Первая игра состоится уже 21 сентября против Шотландии в Глазго. И времени на подготовку к этой игре у тренерского штаба было не так много. Некоторые легионеры прибывали уже в Шотландию, а не в Польшу, где проходил сбор.

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Тем не менее в сборной Украины – позитивный настрой. Футболисты ведь понимают, для чего и для кого они играют.

"Сложно долго лететь, в день перед матчем будет только одна тренировка. Но условия одинаковы для всех, поэтому будем исходить из той ситуации, которая есть. Нужны положительные эмоции для украинцев, нужна только победа. Все ребята давно играют друг с другом, поэтому сложностей с адаптацией не будет. Поэтому нужно хорошо подготовиться и принести три очка для Украины", – рассказал Роман Яремчук.

Именно Яремчук один из тех, кто забил гол за сборную Украины в предыдущем матче против Шотландии – 1 июня 2022 года на этом же стадионе "Хэмпден парк", где и состоится игра 21 сентября.

"Предыдущий победный матч с Шотландией? Конечно, следует об этом помнить, но никогда не нужно исходить с тем, что это тебе поможет. Это история, приятная, конечно, но на прошлом ты не построишь будущего. Поэтому нужно готовиться к предстоящим поединкам. Только тогда придет результат. Как я всегда говорю, неважно, с кем ты играешь – перед матчем всегда 50 на 50. Неважно, фаворит ты или аутсайдер. Шотландия – очень сильная сборная, будет сложно, поскольку придет полный стадион, который будет поддерживать свою команду", – подчеркнул футболист.

Многие из украинских болельщиков не смогут посетить этот матч. А кое-кто будет вынужден смотреть его не с уютных мест перед экранами телевизоров, а с окопов.

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"Нужно людей сейчас радовать победами, хорошими играми, красивыми голами. Порадовать наших воинов, отдающих за нас свою жизнь. Потому не может быть никаких оправданий. Когда ты приезжаешь в сборную, то неважно, сколько ты играешь – нужно выходить и отдавать всего себя", – убежден Яремчук.

Футболист сейчас выступает в чемпионате Бельгии, но отслеживает происходящее в Украине. Особенно – контрнаступление ВСУ на фронте.

"Ситуация на фронте? Я живу новостями, всегда читаю, просто горжусь тем, что я – украинец. Гордость за то, что у нас такой сильный народ, что мы вместе развиваемся, у нас сильный президент, сильная армия. Просто гордость за то, что мы не только говорим, но и продвигаемся. Я надеюсь, что это только начало", – рассказал Яремчук.