Сборной Украины пришлось сыграть сразу три матча против Шотландии в 2022 году. Один из них – в плей-офф квалификации на чемпионат мира. Еще два – в группе Лиги наций. Но эти матчи прошли не в те даты, которые планировалось. Все из-за войны, которую начала россия.

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И все же Украина сыграет против Шотландии на ее поле матч Лиги наций. Это будет третья игра для украинцев на "Хэмпден парк" в Глазго чуть больше, чем за год. В 2021 году именно здесь сыграли матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции, где победили украинцы. А 1 июня 2022 года украинцы здесь победили уже сборную Шотландии в отборе на ЧМ-2022. Теперь "сине-желтые" снова возвращаются на этот стадион.

Кто покажет матч Шотландия – Украина

Матч Шотландия – Украина можно будет смотреть как по телевидению, так и онлайн. Игра начнется в среду, 21 сентября, в 21.45.

По телевидению трансляция состоится в рамках информационного марафона "Единые новости" на телеканалах ICTV, "Интер", "1+1" и "Суспильне", транслируемых в сетях кабельных операторов, ОТТ-платформах и сети цифрового телевидения Т2.

Также матч Шотландия – Украина смотреть онлайн можно будет на YouTube канале Украинской ассоциации футбола.

Важно! Абоненты, использующие спутниковое телевидение, не смогут посмотреть матч Шотландия – Украина на названых каналах. Кроме того, просмотр матча Шотландия – Украина на вышеуказанных каналах и платформах, в том числе в YouTube, будет возможен только на территории Украины в соответствии с требованиями УЕФА по телевизионным правам и принципу территориальности.

Сайт 24 канала проведет онлайн-трансляцию матча Шотландия – Украина 21 сентября.