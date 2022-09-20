Збірна України у вересні проведе три матчі в рамках Ліги націй. Перша гра відбудеться вже 21 вересня проти Шотландії в Глазго. І часу на підготовку до цієї гри в тренерського штабу було не так і багато. Деякі легіонери прибували вже в Шотландію, а не до Польщі, де відбувався збір.

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Попри це, в збірній України панує позитивний настрій. Адже вони розуміють, для чого і для кого вони грають.

"Складно довго летіти, у день перед матчем буде лише одне тренування. Але умови однакові для всіх, тому будемо виходити із тієї ситуації, яка є. Потрібні позитивні емоції для українців, потрібна тільки перемога. Усі хлопці давно грають один з одним, тому складнощів з адаптацією не буде. Тож треба добре підготуватися й принести три очки для України", – розповів Роман Яремчук.

Саме Яремчук один з тих, хто забив гол за збірну України в попередньому матчі проти Шотландії – 1 червня 2022 року на цьому ж стадіоні "Хемпден парк", де і відбудеться гра 21 вересня.

"Попередній переможний матч із Шотландією? Звичайно, слід про це пам’ятати, але ніколи не потрібно виходити з тим, що це тобі допоможе. Це історія, приємна, звичайно, але на минулому ти не побудуєш майбутнього. Тож треба готуватися до прийдешніх поєдинків із максимальною віддачею. Тільки тоді прийде результат. Як я завжди говорю, неважливо, із ким ти граєш, – перед матчем завжди 50 на 50. Неважливо, фаворит ти чи аутсайдер. Шотландія – дуже сильна збірна, буде складно, оскільки прийде повний стадіон, який буде підтримувати свою команду", – наголосив футболіст.

Чимало з українських вболівальників не зможуть відвідати цей матч. А дехто буде змушений дивитися його не з затишних місць перед екранами телевізорів, а з окопів.

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"Потрібно людей зараз тішити перемогами, хорошими іграми, красивими голами. Порадувати наших воїнів, які за нас віддають своє життя. Тому не може бути жодних виправдань. Коли ти приїжджаєш до збірної, то неважливо, скільки ти граєш, – треба виходити й віддавати всього себе", – переконаний Яремчук.

Футболіст зараз виступає в чемпіонаті Бельгії, але відслідковує події в Україні. Особливо – контрнаступ ЗСУ на фронті.

"Ситуація на фронті? Я живу новинами, завжди читаю, просто пишаюся тим, що я – українець. Гордість за те, що в нас такий сильний народ, що ми разом розвиваємося, у нас сильний президент, сильна армія. Просто гордість за те, що ми не тільки говоримо, а й просуваємося. Я сподіваюся, що це тільки початок", – розповів Яремчук.