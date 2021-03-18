Нужно выходить и п*здить пид*раса, – Беринчик разнес обидчика Ломаченко
Украинский боксер Денис Беринчик поделился мнением о Теофимо Лопесе, который в октябре 2020 года избил Василия Ломаченко. Против американца нужно просто выходить на ринг и побеждать.
Источник:ютуб "Большой куш LIVE"
Дерзкое заявление Беринчика
Боксеры – неофициальные претенденты, поэтому Беринчику и Лопесу еще очень далеко до совместного поединка. Однако украинский боксер рассказал, как бы вел себя на ринге против дерзкого американца.
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Как действовать против Лопеса? Ринг покажет, что тут рассказывать. Нужно выходить и п*здить его, долбо*ба, носатого пид*раса,
– заявил Беринчик.
32-летний боксер не заглядывает в будущее, не придумывает какие-то стратегии на поединок. По словам украинца, сейчас он просто выполняет свою работу и задачи, которые появляются перед ним.
Отметим, что в октябре 2020 года Теофимо Лопес провел бой против другого украинца – Василия Ломаченко. Боксеры провели на ринге все 12 раундов. По судейским запискам бой завершился победой боксера из США, который из-под носа забрал у украинца звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Уже в субботу, 21 марта, украинские поклонники бокса снова увидят Беринчика на профессиональном ринге. Его соперником станет Хосе Санчес, а поединок будет проходить в Броварах.
- Чилиец уже прилетел в Украину с тренером Мигелем Гонсалесом. На кону будет стоять чемпионский пояс WBO International, которым владеет Беринчик.
- Эта защита станет для боксера из Украины уже пятой в карьере после получения титула в бою против представителя Филиппин Росеки Кристобаля в декабре 2018 года.
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