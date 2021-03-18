Украинский боксер Денис Беринчик поделился мнением о Теофимо Лопесе, который в октябре 2020 года избил Василия Ломаченко. Против американца нужно просто выходить на ринг и побеждать.

Дерзкое заявление Беринчика

Боксеры – неофициальные претенденты, поэтому Беринчику и Лопесу еще очень далеко до совместного поединка. Однако украинский боксер рассказал, как бы вел себя на ринге против дерзкого американца.

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Как действовать против Лопеса? Ринг покажет, что тут рассказывать. Нужно выходить и п*здить его, долбо*ба, носатого пид*раса,

– заявил Беринчик.

32-летний боксер не заглядывает в будущее, не придумывает какие-то стратегии на поединок. По словам украинца, сейчас он просто выполняет свою работу и задачи, которые появляются перед ним.

Отметим, что в октябре 2020 года Теофимо Лопес провел бой против другого украинца – Василия Ломаченко. Боксеры провели на ринге все 12 раундов. По судейским запискам бой завершился победой боксера из США, который из-под носа забрал у украинца звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.