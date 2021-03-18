Український боксер Денис Берінчик поділився думкою про Теофімо Лопеса, який у жовтні 2020 року побив Василя Ломаченка. Проти американця потрібно просто виходити у ринг та перемагати.

Зухвала заява Берінчика

Боксери – неофіційні претенденти, тому Берінчику та Лопесу ще дуже далеко до спільного поєдинку. Однак український боксер розповів, як би себе поводив на ринзі проти зухвалого американця.

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Як діяти проти Лопеса? Ринг покаже, що тут розповідати. Потрібно виходити і пи*дити його, долба*оба, носатого під*раса,

– заявив Берінчик.

32-річний боксер не заглядає у майбутнє, не придумує якісь стратегії на поєдинок. За словами українця, зараз він просто виконує свою роботу та завдання, які з'являються перед ним.

Наголосимо, що у жовтні 2020 року Теофімо Лопес провів бій проти іншого українця Василя Ломаченка. Боксери провели на ринзі усі 12 раундів. За суддівськими записками бій завершився перемогою боксера з США, який з-під носа забрав в українця звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.