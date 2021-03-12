Эффектные выходы, кровь и нокауты: огненное промо боя Беринчик – Санчес
Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик уже через несколько дней снова появится на ринге. Его соперником станет чилиец Хосе Санчес.
Источник:инстаграм K2promotionsukraine
Промо поединка: кто кого
Уже 21 марта украинские поклонники бокса смогут вновь увидеть ринге Дениса Беринчика. Сейчас идут последние этапы подготовки к поединку.
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K2 Promotions уже подогрел интерес огненным промо боя. Эффектные выходы украинца, кровь, нокауты, мощные удары и победы боксеров. Все это отражено в видео. 32-летний Беринчик проведет поединок на родной земле в Броварах. Там он в октябре 2020 года одержал победу над румыном Виорелом Симионом.
- Санчес – чемпион WBO в Латинской Америке. В его активе 19 боев, в которых он 18 раз праздновал победу и за свою карьеру потерпел только одно поражение.
Мероприятие будет проходить с соблюдением карантинных требований в соответствии с действующим законодательством Украины. Денис пятый раз будет защищать титул интернационального чемпиона WBO.
Видео промо боя Беринчик – Санчес
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