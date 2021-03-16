Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик уже 21 марта выйдет на ринг против Хосе Санчеса. Чилиец уже прилетел в столицу Украины.

Соперник уже в Украине

Поединок между Денисом Беринчиком и Хосе Санчесом будет проходить в рамках вечера бокса K2 Promotions Ukraine. Сейчас боксеры завершают свои этапы подготовки.

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Чилиец прибыл в Киев в компании своего тренера Мигеля Гонсалеса. Соперник украинца серьезно настроен, чтобы отобрать чемпионский пояс WBO International, которым владеет Беричник. Видим, что Санчес прибыл в Украину в хорошем настроении. Эта защита станет для украинского боксера пятой в карьере после получения титула в бою против филиппинца Росеки Кристобаля в декабре 2018 года.

Санчес – чемпион WBO в Латинской Америке. За свою карьеру Хосе провел 19 боев, в которых он 18 раз праздновал победу и лишь однажды уходил с ринга побежденным.

Бой в Броварах смогут посетить поклонники бокса. Так что Денис не останется без поддержки родных фанатов. Мероприятие будет проходить с соблюдением карантинных требований в соответствии с действующим законодательством.