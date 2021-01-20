Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко отреагировал на слухи о своем уходе из английского клуба. Лидер сборной Украины успокоил своих поклонников.

Александр Зинченко принял участие в программе "Главная команда. Рождественские итоги" в прямом эфире телеканала "Футбол 1". Там защитник МанСити опроверг информацию об уходе из гранда АПЛ.

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Опровержение слухов

По его словам, он всегда старался быть профессионалом, уважает Манчестер Сити и планирует полностью отработать подписанный контракт.

А что до разговоров и слухов – они были, есть и всегда будут. Не нужно обращать на это внимание. Нужно просыпаться и делать свою работу, становиться лучшим ежедневно,

– сказал Зинченко.

Ранее сразу четыре клуба АПЛ интересовались Александром. Ими были Вест Хэм, Саутгемптон, Лестер и Вулверхэмптон. Также из борьбы не выключалось итальянское Лацио. Из этой пятерки сильнейшим клубом был Лестер. Также интересен вариант с Вест Хэмом, в клубе выступает другой украинец Андрей Ярмоленко.

МанСити готов был пересмотреть все предложения от клубов. "Горожане" были против отпустить игрока в аренду с правом выкупа за 20 миллионов евро. Однако ни одна из команд так и не вступила в переговоры.

К слову. В этом сезоне Зинченко сыграл за МанСити в 10 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт Зинченко с английским клубом рассчитан до лета 2024 года.