Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко відреагував на чутки про свій відхід з англійського клубу. Лідер збірної України заспокоїв своїх прихильників.

Олександр Зінченко взяв участь у програмі "Головна команда. Різдвяні підсумки" у прямому ефірі телеканалу "Футбол 1". Там оборонець МанСіті спростував інформацію про відхід з гранда АПЛ.

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Спростування чуток

За його словами, він завжди намагався бути професіоналом, поважає Манчестер Сіті та планує повністю відпрацювати підписаний контракт.

А щодо розмов і чуток – вони були, є і завжди будуть. Не потрібно звертати на це увагу. Потрібно прокидатися і робити свою роботу, ставати кращим щодня,

– сказав Зінченко.

Раніше відразу чотири клубу АПЛ цікавились Олександром. Ними були Вест Хем, Саутгемптон, Лестер та Вулверхемптон. Також із боротьби не виключалось італійське Лаціо. З цієї п'ятірки найсильнішим клубом був Лестер. Також цікавий варіант з Вест Хемом, у клубі виступає інший українець Андрій Ярмоленко.

МанСіті готовий був переглянути всі пропозиції від клубів. "Містяни" не були проти відпустити гравця в оренду з правом викупу за 20 мільйонів євро. Однак жодна з команд так і не вступила у перемовини.