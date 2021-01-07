Несколько клубов АПЛ серьезно заинтересовались услугами одного из лидеров сборной Украины и английского Манчестер Сити Александра Зинченко. Защитник неожиданно может перебраться в команду Вест Хэма.

Александр Зинченко не имеет стабильного места в основе Манчестер Сити. Наставник команды Гвардиола использует левого защитника из Украины в ротациях состава "горожан". Несмотря на это сразу 4 клуба АПЛ хотели бы видеть украинца в своем составе, сообщает The Sun.

К теме Лацио неожиданно хочет подписать Зинченко

Кто интересуется Зинченко?

Вест Хэм

Вулверхэмптон

Саутгемптон

Лестер

Из этой четверки самым сильным клубом является Лестер. Также интересен вариант с Вест Хэмом, в клубе выступает другой украинец Андрей Ярмоленко.

МанСити готов рассмотреть все предложения от клубов. "Горожане" готовы отпустить игрока в аренду с правом выкупа за 20 миллионов евро. Контракт Зинченко с английским клубом рассчитан до лета 2024-го года. Однако команды еще не вступили в переговоры.

В этом сезоне Александр провел в АПЛ 2 матча, еще четыре раза выходил в футболке "горожан" в Лиге чемпионов и дважды – в Кубке лиги.

Лацио тоже не намерен отступать от борьбы за трансфер украинца. Итальянцы считают позицию левого защитника одной из самых проблемных на поле, поэтому уже зимой хотят ее решить. Зарплата Александра вполне устраивает римлян. Его кандидатуру одобрило и руководство, и главный наставник клуба Симоне Индзаги.