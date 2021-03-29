Итальянская Аталанта недавно подписала контракт с Виктором Коваленко. Однако такие трансферы не слишком устраивают главного наставника Джана Пьеро Гасперини.

Возмущение наставника Аталанты

Главный наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини хочет видеть усиление команды лишь в виде готовых к игре футболистов. Специалиста не устраивают трансферы, когда игроки проходят период адаптации и не могут сразу помочь команде.

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Недавно один из лидеров Серии А пополнил свой состав украинским полузащитником Шахтера Виктором Коваленко, который за это время провел на футбольном поле мизерное количество времени, поэтому не успел зарекомендовать себя в футболке Аталанты.

Наставник уверен, что делать трансфер сейчас нецелесообразно. Усилить состав можно благодаря наработкам на тренировках команды.

Нам нужны готовые игроки, возможно, уже знакомые с чемпионатом. Здесь нет путаницы. Нужно иметь баланс во всех зонах,

– заявил специалист.

Гасперини доволен конкуренцией на позиции атакующих игроков, но восемь футболистов на одной позиции – это слишком много. Учитывая то, что уже команду покинул 9-й атакующий полузащитник Алехандро Гомес, который имел конфликт с тренером. Гасперини требует от руководства клуба уменьшить количество трансферов, которые сразу не усилят состав.

Виктор Коваленко официально стал игроком Аталанты 1 февраля. Коваленко подписал с Аталантой контракт до 2025 года.

21 марта в матче против Вероны Виктор Коваленко впервые вышел в футболке Аталанты на футбольное поле. Дебютант заменил другого украинца Руслана Малиновского. Поединок завершился победой клуба украинцев 0:2. К слову, Малиновский реализовал пенальти.

По данным специализированного портала Transfermarkt, итальянский клуб заплатил "горнякам" 770 тысяч долларов.



Достижения Виктора Коваленко / Инфографика Спорт 24​