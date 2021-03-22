В звездной компании: украинец Малиновский попал в сборную недели Серии А
21 марта украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский выдал шикарный матч в чемпионате Италии. Руслан забил гол и сделал результативную передачу в матче с Вероной.
Источник:WhoScored
Феерический матч хавбека Аталанты не смог не отметить портал WhoScored, который по итогам тура опубликовал символическую команду недели чемпионата Италии.
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Портал оценил игру украинца в 8,6 балла. Это выше, чем у Златана Ибрагимовича, который составил компанию украинцу в команде недели.
Команда недели в Серии А
Всего в Серии А с начала сезона Руслан Малиновский успел провести 13 матчей, отметившись в них тремя голами и четырьмя голевыми передачами.
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