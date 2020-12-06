Ну е*аный в рот: футболистка матом сопровождала 12 голов в свои ворота – видео (18+)
В отборе на женский чемпионат Европы по футболу-2022 звездная сборная Франции встретилась с Казахстаном. Игра завершилась победой француженок со счетом 12:0. Но поединок запомнился не голами, а реакцией на пропущенные мячи голкипера казахстанок.
28-летняя Ирина Сандалова вынуждена была 12 раз вытаскивать мяч из своих ворот. Об этом сообщает 24 канал.
Кстати В сети сообщили, что Роналду – при смерти: это оказалось фейком
Каждый гол Сандалова встречала особенно. На первые голы казахстанка отреагировала: "П*зда бл*ть", "Бл*ть, ну е*аный в рот, с*ка".
Далее количество голов Сандалову уже не так удивляло, поэтому реакция была более сдержанной: "С*ка бл*ть...", "Бл * ть..."
Впоследствии голкипер начала высказывать притензии своим партнершам. "Бл*ть, Женя, бл*ть, выбивать надо", "С*ка...",- комментировала голы вратарь.
Поделиться новостью
-
Потенциальный наставник Реала требует космические топ-трансферы: клуб против такого решениясегодня , 19:26
-
Ногами в прыжке в грудь арбитру: футбольный матч в Узбекистане закончился побоищем – видео1 декабря , 17:11
-
Гассиев вынесет Усика: в России дерзко заявили о жестком нокауте для украинца4 декабря , 14:38