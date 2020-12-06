В отборе на женский чемпионат Европы по футболу-2022 звездная сборная Франции встретилась с Казахстаном. Игра завершилась победой француженок со счетом 12:0. Но поединок запомнился не голами, а реакцией на пропущенные мячи голкипера казахстанок.

28-летняя Ирина Сандалова вынуждена была 12 раз вытаскивать мяч из своих ворот. Об этом сообщает 24 канал.

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Каждый гол Сандалова встречала особенно. На первые голы казахстанка отреагировала: "П*зда бл*ть", "Бл*ть, ну е*аный в рот, с*ка".

Далее количество голов Сандалову уже не так удивляло, поэтому реакция была более сдержанной: "С*ка бл*ть...", "Бл * ть..."

Впоследствии голкипер начала высказывать притензии своим партнершам. "Бл*ть, Женя, бл*ть, выбивать надо", "С*ка...",- комментировала голы вратарь.

Отметим. Франция одержала 7 побед в 8 матчах и уверенно возглавляет турнирную таблицу. Казахстан находится на последнем месте без очков. Казахстанки пропустили 43 гола при двух забитых. Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2022.