В сети сообщили, что Роланду – при смерти: это оказалось фейком
Информационное пространство взволновала шокирующая новость будто звездный футболист Криштиану Роналду находится на грани жизни и смерти. Оказалось, что это фейк, который появился после хакерской атаки на авторитетное издание Footballogue.
На популярной твиттер-странице Footballogue в ночь на 5 декабря появилась публикация о критическом состоянии футболиста Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает 24 канал.
Примечательно Сегодня я прощаюсь с другом, – Роналду о смерти Марадоны
Сообщалось, что Роналду якобы пострадал в автокатастрофе и находится в госпитале Турина. Роналду якобы в критическом состоянии.
Новость просуществовала 10 минут, после чего была удалена. Но этого хватило, чтобы "наделать шума" среди футбольных болельщиков.
Скриншот
Опровержение информации
Через некоторое время Footballogue сообщил о хакерской атаке. В твиттере появилось опровержение информации о Роналду.
Также Footballogue извинился за неправдивую информацию.
Прошлой ночью мы стали жертвой взлома. Просим прощения за ложные новости, размещенные в нашей аккаунта. Мы делаем все возможное, чтобы наказать виновных,
– говорится в сообщении.
По поводу Роналду, то футболист вечером 5 декабря сыграл полный матч 10-го тура Серии А, в котором его Ювентус в дерби победил Торино (2:1).
Футболист не забивал голов, но перед игрой был награжден Ювентусом за 750 забитых мячей во время карьеры футболиста. Свой юбилейный гол Роналду забил в Лиге чемпионов в ворота киевского Динамо.
Поделиться новостью