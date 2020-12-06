Информационное пространство взволновала шокирующая новость будто звездный футболист Криштиану Роналду находится на грани жизни и смерти. Оказалось, что это фейк, который появился после хакерской атаки на авторитетное издание Footballogue.

На популярной твиттер-странице Footballogue в ночь на 5 декабря появилась публикация о критическом состоянии футболиста Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает 24 канал.

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Сообщалось, что Роналду якобы пострадал в автокатастрофе и находится в госпитале Турина. Роналду якобы в критическом состоянии.

Новость просуществовала 10 минут, после чего была удалена. Но этого хватило, чтобы "наделать шума" среди футбольных болельщиков.



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Опровержение информации

Через некоторое время Footballogue сообщил о хакерской атаке. В твиттере появилось опровержение информации о Роналду.

Также Footballogue извинился за неправдивую информацию.

Прошлой ночью мы стали жертвой взлома. Просим прощения за ложные новости, размещенные в нашей аккаунта. Мы делаем все возможное, чтобы наказать виновных,

– говорится в сообщении.

Nous avons été cette nuit victime d’un piratage.

Nous nous excusons pour la fakenews qui a été relayée sur notre compte.

Nous avons entrepris des démarches pour faire toute la lumière sur cette histoire. — Footballogue️️ (@Footballogue) December 5, 2020

Во внимание. Footballogue – это футбольное издание, которое отнюдь не славится "желтизной". На страницу подписано 1,2 миллиона человек.

По поводу Роналду, то футболист вечером 5 декабря сыграл полный матч 10-го тура Серии А, в котором его Ювентус в дерби победил Торино (2:1).

Футболист не забивал голов, но перед игрой был награжден Ювентусом за 750 забитых мячей во время карьеры футболиста. Свой юбилейный гол Роналду забил в Лиге чемпионов в ворота киевского Динамо.