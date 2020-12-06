У відборі на жіночий чемпіонат Європи з футболу-2022 зіркова збірна Франції зустрілася з Казахстаном. Гра завершилася перемогою француженок з рахунком 12:0. Та поєдинок запам'ятався не голами, а реакцією на пропущені м'ячі голкіперкою казахстанок.

28-річна Ірина Сандалова змушена була 12 разів витягувати м'яч зі своїх воріт. Про це повідомляє 24 канал.

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Кожен гол Сандалова зустрічала особливо. На перші голи казахстанка відреагувала: "П*зда бл*ть", "Бл*ть, ну йо*аний в рот, с*ка".

Далі кількість голів Сандалову вже не так дивувала, тому реакція була більш стримана: "С*ка бл*ть...", "Бл*ть..."

Згодом голкіперка почала висловлювати притензії своїм партнеркам. "Б*лть, Женя, бл*ть, вибивати треба", "С*ка...", – коментувала голи воротарка.

До уваги. Франція здобула 7 перемог у 8 матчах та впевнено очолює турнірну таблицю. Казахстан перебуває на останньому місці без очок. Казахстанки пропустили 43 голи при двох забитих. Збірна України вийшла у плей-офф Євро-2022.