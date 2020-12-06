Ну йо*аний в рот: футболістка матом супроводжувала 12 голів у свої ворота – відео (18+)
У відборі на жіночий чемпіонат Європи з футболу-2022 зіркова збірна Франції зустрілася з Казахстаном. Гра завершилася перемогою француженок з рахунком 12:0. Та поєдинок запам'ятався не голами, а реакцією на пропущені м'ячі голкіперкою казахстанок.
28-річна Ірина Сандалова змушена була 12 разів витягувати м'яч зі своїх воріт. Про це повідомляє 24 канал.
До речі У мережі повідомили, що Роналду – при смерті: це виявилося фейком
Кожен гол Сандалова зустрічала особливо. На перші голи казахстанка відреагувала: "П*зда бл*ть", "Бл*ть, ну йо*аний в рот, с*ка".
Далі кількість голів Сандалову вже не так дивувала, тому реакція була більш стримана: "С*ка бл*ть...", "Бл*ть..."
Згодом голкіперка почала висловлювати притензії своїм партнеркам. "Б*лть, Женя, бл*ть, вибивати треба", "С*ка...", – коментувала голи воротарка.
Поділитися новиною
-
Потенційний наставник Реала вимагає космічні топ-трансфери: клуб проти такого рішеннясьогодні , 19:26
-
До сліз: Мессі присвятив красивий гол Марадоні і отримав за це жовту картку – відео29 листопада , 21:03
-
Ногами у стрибку в груди арбітру: футбольний матч в Узбекистані закінчився побоїщем – відео1 грудня , 17:11