Стало известно, какой стадион примет финальную встречу мини-турнира украинской Премьер-лиги за право сыграть в Лиге Европы.

Матч "Колос" – "Мариуполь" состоится 29 июля в 19:30 на НСК "Олимпийский", сообщает пресс-служба УПЛ.

Смотрите также: "Колос" разгромил "Днепр-1" и сыграет в финале плей-офф за право выступить в Лиге Европы: видео

Победитель этого матча сыграет в Лиге Европы, начиная со второго квалификационного раунда.

Борьба за плей-офф Лиги Европы

Право разыграть последнюю путевку в Лигу Европы в субботу, 25 июля, завоевали "Колос" и "Мариуполь". Подопечные Руслана Костишина уверенно переиграли "Днепр-1" со счетом 4:1, а команда Александра Бабича минимально одолела "Александрию" – 2:1.

Отметим, что чемпионат Украины финишировал 19 июля. "Колос" в первой шестерке занял шестое место, а "Мариуполь" во второй шестерке – вторую позицию.