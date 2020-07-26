Стало відомо, який стадіон прийме фінальну зустріч міні-турніру української Прем'єр-ліги за право зіграти в Лізі Європи.

Матч "Колос" – "Маріуполь" відбудеться 29 липня о 19:30 на НСК "Олімпійський", повідомляє пресслужба УПЛ.

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Переможець цього матчу зіграє в Лізі Європи, починаючи з другого кваліфікаційного раунду.

Боротьба за плей-оф Ліги Європи

Право розіграти останню путівку до Ліги Європи у суботу, 25 липня, вибороли "Колос" та "Маріуполь". Підопічні Руслана Костишина впевнено переграли "Дніпро-1" з рахунком 4:1, а команда Олександра Бабича мінімально здолала "Олександрію" – 2:1.

Зазначимо, що чемпіонат України фінішував 19 липня. "Колос" в першій шістці зайняв шосте місце, а "Маріуполь" в другій шістці – другу позицію.