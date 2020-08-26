Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна остался недоволен судейством Виталия Романова в Суперкубке Украины против "Динамо" (1:3).

По мнению экс-игрока "горняков", арбитр не назначил два стопроцентных пенальти во встрече. Слова Дарио цитирует официальный сайт дончан.

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"Что касается нашей встречи с Мирчей Луческу: я в жизни не ожидал, что он будет тренером "Динамо", но это его профессиональное решение. Нужно смотреть на наш путь. У нас есть наш стиль. С таким футболом мы многого добьемся. Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас у телевизоров и будут поддерживать нас и дальше. Мы на верном пути", – сказал Срна.

Судейство? Были очень серьезные ошибки. В самом важном матче на таком уровне, с VAR эти ошибки не могут случаться. Два чистейших пенальти и офсайд под вопросом в третьем голе в ворота "Шахтера".

Шахтер-Динамо: главное