Было два чистых пенальти: Срна разнес судейство в матче "Шахтер" – "Динамо"
Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна остался недоволен судейством Виталия Романова в Суперкубке Украины против "Динамо" (1:3).
По мнению экс-игрока "горняков", арбитр не назначил два стопроцентных пенальти во встрече. Слова Дарио цитирует официальный сайт дончан.
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"Что касается нашей встречи с Мирчей Луческу: я в жизни не ожидал, что он будет тренером "Динамо", но это его профессиональное решение. Нужно смотреть на наш путь. У нас есть наш стиль. С таким футболом мы многого добьемся. Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас у телевизоров и будут поддерживать нас и дальше. Мы на верном пути", – сказал Срна.
Судейство? Были очень серьезные ошибки. В самом важном матче на таком уровне, с VAR эти ошибки не могут случаться. Два чистейших пенальти и офсайд под вопросом в третьем голе в ворота "Шахтера".
Шахтер-Динамо: главное
- Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграли в матче за Суперкубок Украины. Победу одержало "Динамо". За матч киевляне нанесли лишь три удара по воротам. Все они были точными и стали голами.
- "Шахтер" же до конца матча показал владение мячом в 71%, Луиш Каштру пошел в ва-банк и снял с игры двух центральных защитников. Но спасти матч не удалось.
- Мирча Луческу же празднует первый трофей во главе "Динамо". Уже во втором матче. При этом в игре против "Шахтера", где он был главным тренером 12 лет. И с которым выиграл семь Суперкубков Украины.