"Шахтар" з нового сезону змінив місце проведення домашніх матчів і гратиме у Києві на НСК "Олімпійський". Директор з футболу "Шахтаря" Дарійо Срна розповів, чому команда переїхала на НСК "Олімпійський".

Срна у коментарі каналам "Футбол 1,2,3" заявив, що рішення "Шахтаря" грати в Києві спричинене пандемією COVID-19

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Після вторгнення Росії на Донбас "Шахтар" встиг пограти у Львові та Харкові. Якщо зі Львова "гірники" переїхали через ставлення місцевих фанатів, то з Харкова донеччан витурив коронавірус.

Футбольний сезон в Україні завершувався без глядачів, тому "Шахтарю" не було сенсу літати на матчі у Харків. Футболісти та персонал клубу живуть у Києві.

Ми грали у Львові, в Харкові, тепер – в Києві. Це рішення прийшло саме по собі, через пандемію коронавірусу. Не можна було нікуди летіти, ми мінімізували цей ризик і вирішили грати на "Олімпійському". Всім сподобалось. Поговорили між собою, з президентом і прийняли таке рішення. Перельотів буде менше, футболістам буде набагато комфортніше. Це правильне рішення. Залишилося тільки виграти все, щоб рішення було виправдано,

– сказав Срна.

Це не стадіон "Динамо"

Водночас Срна дозволив собі зробити гучну заяву, що НСК "Олімпійський" – це стадіон "Динамо". Юридично НСК належить державі, хоча "Динамо" орендує арену після її реконструкції.

Це не стадіон "Динамо". "Олімпік" грає на стадіоні Лобановського вже довго, ніяких проблем немає. "Колос" грав на "Олімпійському" – не було проблем. Не бачу проблеми в тому, щоб "Шахтар" грав на "Олімпійському", який належить державі. Не боюсь ніяких провокацій,

– зазначив Срна.

До речі Було два чистих пенальті: Срна розніс суддівство у матчі "Шахтар" – "Динамо"

"Шахтар" переїхав на НСК: що відомо

"Шахтар" вирішив укласти довгостроковий контракт для проведення домашніх матчів на НСК. Про це повідомив гендиректор клубу Сергій Палкін.

Втім, деталі та термін контракту не розкриваються.

"Шахтар" з наступного сезону спробує спільно з керівництвом стадіону зробити на арені газон європейського рівня.

Водночас донецький клуб залишає для "Динамо" право першим обирати ігровий день, якщо матчі обидвох команд припадатимуть на одну і ту ж дату.