Легендарный аргентинец Диего Марадона может возглавить одну из сильнейших команд мира сборную Испании. Марадона возглавит национальную дружину, если Антонио Торрес станет президентом Королевской федерации футбола Испании.

Такую информацию об аргентинском специалисте сообщила Marca.

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Неожиданный кандидат

Бывший футболист каталонской "Барселоны" и "Наполи" Диего Марадона, который сейчас тренирует "Химнасию" может пойти на повышение в тренерской карьере.

Кандидат на пост президента уже провел предварительные переговоры с аргентинским специалистом, сторонам удалось договорились между собой.

В случае назначения на пост перед Марадоной будет стоять задача – выйти в финал предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Добавим, что ранее сообщалось, что Диего Марадона хочет убедить 40-летнего Роналдиньо вернуться в футбол и пополнить состав команды, которую возглавляет аргентинец.

Тренерская карьера Марадоны