Новий тренер збірної Іспанії: легендарне ім'я несподіваного кандидата
Легендарний аргентинець Дієго Марадона може очолити одну з найсильніших команд світу збірну Іспанії. Марадона очолить національну дружину, якщо Антоніо Торрес стане президентом Королівської федерації футболу Іспанії.
Таку інформацію про аргентинського фахівця повідомила Marca.
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Неочікуваний кандидат
Колишній футболіст каталонської "Барселони" і "Наполі" Дієго Марадона, який зараз тренує "Хімнасію" може піти на підвищення у тренерській кар'єрі.
Кандидат на пост президента вже провів попередні переговори з аргентинським фахівцем, сторонам вдалось домовилися між собою.
У разі призначення на пост перед Марадоною буде стояти завдання – вийти у фінал майбутнього чемпіонату світу в Катарі.
Додамо, що раніше повідомлялось, що Дієго Марадона хоче переконала 40-річного Роналдінью повернутись у футбол та поповнити склад команди, яку очолює аргентинець.
Тренерська кар'єра Марадони
- Працював телекоментатором на каналах Аргентини та Італії.
- У сезоні 2005/06 року був віцепрезидентом клубу "Бока Хуніорс".
- У 2008/10 роках Марадона працював головним тренером збірної Аргентини, з якою дійшов до чвертьфіналу чемпіонату світу 2010.
- У вересні 2019 року Марадона очолив "Хімнасію".
- До неї 59-річний фахівець працював в мексиканському "Дорадосі", "Аль-Васлуї" і "Аль-Фуджайрі" з ОАЕ.
- Під час кар’єри гравця Дієго захищав кольори "Архентінос Хуніорс", "Боки Хуніорс", "Барселони", "Наполі", "Севільї" та "Ньюеллз Олд Бойз"