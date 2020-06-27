Бывший футболист "Барселоны" Роналдинью может снова выйти на поле в качестве игрока. Бразилец не исключает, что может пополнить состав команды Марадоны.

Диего Марадона хочет убедить 40-летнего Роналдинью вернуться в футбол и пополнить состав команды, которую возглавляет аргентинец, сообщает Goal.

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Возвращение легенды

Бразилец уже размышляет над восстановлением карьеры, однако стороны еще не начали вести переговоры. В 2019 году Диего Марадона возглавил "Химнасию".

Добавим, что в начале марта Роналдинью и брат оказались в тюрьме за то, что пересекли парагвайскую границу с липовыми документами. Через 32 дня после ареста бразильцы были отправлены под домашний арест в одном из отелей Асунсьона под надзором полиции. Они живут в роскошном номере.

В отеле в их распоряжении президентский номер люкс, круглосуточное обслуживание номеров, бассейн на крыше здания, коктейли в баре, тренажерный зал и другое.