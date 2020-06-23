Эпатажный Марадона снял трусы во время зажигательного танца: смешное видео
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который тренирует "Химнасия и Эсгрима", отличился очередным забавным поступком. Танцуя аргентинец решил снять с себя трусы.
В интернете появилось видео, на котором Марадона отдыхает в компании друзей и исполняет зажигательный танец, пишет 24 канал.
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Курьезная ситуация
В конце ролика аргентинец решил рассмешить друзей и стянул с себя трусы. Это видео взорвало все соцсети.
Забавный поступок Марадоны смотрите видео:
Тренерская карьера Марадоны
- Работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии.
- В сезоне 2005/06 года был вице-президентом клуба "Бока Хуниорс".
- В 2008/10 годах Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2010.
- В сентябре 2019 года Марадона возглавил "Химнасию".
- До нее 59-летний специалист работал в Мексиканском "Дорадосе", "Аль-Васлуй" и "Аль-Фуджайре" из ОАЭ.
- Во время карьеры игрока Диего защищал цвета "Аргентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселоны", "Наполи", "Севильи" и "Ньюэллс Олд Бойз"