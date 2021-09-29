Новый король: Шериф пошутил над Реалом после сенсации в Лиге чемпионов – фото
Источник:инстаграм Шерифа
Шериф 28 сентября гостил на стадионе Реала во втором туре группы Лиги чемпионов. Молдавский клуб неожиданно победил и после матча забавно поиздевался над соперником.
Вернидуб – "новый бог" Молдовы
Украинский наставник Юрий Вернидуб сделал очередную сенсацию в Лиге чемпионов. Шериф в Мадриде сумел не только забить дважды в ворота Реала, но и нанести "Королевскому клубу" поражение со счетом 1:2 – шальной гол Тиля на последней минуте основного времени принес победу гостям.
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После триумфального матча на клубной странице в инстаграме было опубликовано забавное фото. Появился пост с логотипом Шерифа, но несколько украшенным – с короной, которую на лого имеет команда из Мадрида.
Пресс-служба молдавского клуба коротко и лаконично подписала пост: "Никаких комментариев". Вот таким образом в Шерифе показали, кто новый король футбола.
Шериф пошутил над Реалом / Фото из instagram.com/fc_sheriff
- Вернидуб возглавляет Шериф с декабря 2020 года. Украинскому наставнику удалось добиться успеха, которого не смог достичь ни один тренер Шерифа. Специалист впервые в истории вывел клуб в групповой раунд Лиги чемпионов.
- Уже в стартовом туре Шериф дома обыграл Шахтер с уверенным счетом 2:0. Теперь в поединке с Реалом украинец вместе с командой создали новую сенсацию в Лиге чемпионов.