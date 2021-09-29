Вернидуб – "новий бог" Молдови

Український наставник Юрій Вернидуб зробив чергову сенсацію у Лізі чемпіонів. Шериф у Мадриді зумів не лише забити двічі у ворота Реалу, а й завдати "Королівському клубу" поразки з рахунком 1:2. Слід відзначити шалений гол Тіля на останній хвилині основного часу, який приніс перемогу гостям.

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Після тріумфального матчу на клубній сторінці в інстаграмі було опубліковане кумедне фото. З'явився пост із логотипом Шериф, але дещо прикрашеним – з короною, яку на лого має команда з Мадрида.

Пресслужба молдовського клубу коротко та лаконічно підписала пост: "Ніяких коментарів". Ось таким чином у Шерифі показали, хто новий король футболу.



Шериф пожартував над Реалом / Фото з instagram.com/fc_sheriff