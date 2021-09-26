"Новый король и кандидат в КГГА": как соцсети отреагировали на победу Усика над Джошуа
Источник:24 канал
Александр Усик в ночь с 25 на 26 сентября одержал уверенную победу над Энтони Джошуа. Благодаря этой победе украинец стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе.
Сотни тысяч ценителей бокса наблюдали за этим поединком. После его завершения они поделились впечатлениями от боя в социальных сетях.
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Реакция соцсетей
В основном болельщики положительно оценили победу Усика над Джошуа. Спорт24 собрал для вас лучшие сообщения:
Критика соцсетей
Однако не все разделяли радость, были и те, кто несмотря на победу раскритиковали Усика. Они вспомнили боксеру все его зашквары, в частности дружбу с РПЦ, высказывания об "одном народе" и отказы сказать "Крым – это Украина".
Бой Усик – Джошуа: коротко
- В ночь с 25 на 26 сентября Александр Усик единогласным решением судей одержал победу в бою против Энтони Джошуа.
- Благодаря этому триумфу в Лондоне украинец в тяжелом весе стал чемпионом мира по четырем версиям: WBA, WBO, IBF, IBO.
- После поединка он заявил, что готов провести реванш против британца. Однако на этот раз матч должен состояться в Киеве.