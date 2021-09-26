Сотни тысяч ценителей бокса наблюдали за этим поединком. После его завершения они поделились впечатлениями от боя в социальных сетях.

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Реакция соцсетей

В основном болельщики положительно оценили победу Усика над Джошуа. Спорт24 собрал для вас лучшие сообщения:

Критика соцсетей

Однако не все разделяли радость, были и те, кто несмотря на победу раскритиковали Усика. Они вспомнили боксеру все его зашквары, в частности дружбу с РПЦ, высказывания об "одном народе" и отказы сказать "Крым – это Украина".

Бой Усик – Джошуа: коротко