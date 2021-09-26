Сотні тисяч поціновувачів боксу спостерігали за цим поєдинком. Після його завершення вони поділилися враженнями від бою у соціальних мережах.
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Реакція соцмереж
Здебільшого вболівальники позитивно оцінили перемогу Усика над Джошуа. Спорт24 зібрав для Вас найкращі дописи:
Критика соцмереж
Однак не всі поділяли радість, були й ті, хто попри перемогу розкритикували Усика. Вони згадали боксерові всі його зашквари, зокрема дружбу з РПЦ, висловлювання про "один народ" і відмови сказати "Крим – це Україна".
Бій Усик – Джошуа: коротко
- У ніч з 25 на 26 вересня Олександр Усик одноголосним рішенням суддів здобув перемогу в бою проти Ентоні Джошуа.
- Завдяки цьому тріумфу в Лондоні українець у важкій вазі став чемпіоном світу за чотирма версіями: WBA, WBO, IBF, IBO.
- Після поєдинку він заявив, що готовий провести реванш проти британця. Однак цього разу матч повинен відбутися у Києві.