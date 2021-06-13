Потерял сознание на матче Евро-2020: Эриксен уже может говорить

Появились новые детали о состоянии игрока сборной Дании Кристиана Эриксена. По словам его агента Мартина Шутса, футболист пришел в себя и уже "может говорить". Эриксен потерял сознание прямо на поле во время матча Евро-2020 Дания – Финляндия 12 июня.

Слова Шутса в твиттере передал журналист Фабрицио Романо. Кроме того, эту информацию подтвердила датская государственная телекомпания DR .

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Шутс в эфире NPO Radio 1, в частности, сообщил, что футболист находится в сознании. Агент добавил, что Кристиан дышит и может говорить.

Также стало известно, что Эриксен уже пообщался с партнерами по сборной с помощью видеосвязи. Именно он попросил их доиграть матч против Финляндии.

Мы находимся в контакте с Эриксеном. Игроки смогли поговорить с ним. Это хорошая новость. Он справляется с этой ситуацией. Футболисты играют ради Эриксена,

– заявил директор Федерации футбола Дании Петер Меллер.

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Матч проходил в рамках 1 тура группового этапа Евро-2020. Игра состоялася в столице Дании Копенгагене. Температура воздуха составляла примерно 17 градусов.

Датском футболисту стало плохо на 43 минуте 1 тайма. У чужой штрафной он, вероятно, хотел сделать рывок и внезапно упал.

Сразу на поле выбежал медицинский персонал сборной Дании. Через некоторое время появились еще и врачи, работавшие на игре.

Они находились рядом с футболистом на протяжении 15 минут. После его унесли с поля на носилках. В этот момент удалось сфотографировать датчанина. На кадрах видно, что он открыл глаза. Правда, врачи говорят: это свидетельствует об отсутствии рефлексов.

Впоследствии стало известно, что состояние Эриксена стабилизировалось и он находится в больнице. По информации СМИ, медучреждение размещается в 500 метрах от стадиона.

Относительно игры Дания – Финляндия, то ее прервали. Но команды решили все же доиграть. Через 1,5 часа после инцидента с Эриксеном футболисты снова вышли на поле.

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