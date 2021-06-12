Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма. Сначала арбитр остановил игру, чтобы медики оказали ему помощь. Но игроку потребовалась экстренная помощь. Вполне вероятно, что у него случился сердечный приступ.

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После этого в УЕФА решили остановить игру.

Матч восстановят в 21:30 по киевскому времени. Обе команды согласились доиграть игру.

Сначала они сыграют четыре минуты первого тайма, которые остались. После этого будет 5 минут перерыва. И тогда – второй тайм.

Матч между сборными Бельгии и России, который запланирован на 22:00, начнется согласно расписанию.