Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020, поражение России: топ-новости спорта 12 июня

Полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии. Россия проиграла Бельгии, а Уэльс и Швейцария сыграли вничью. Украинец Яков Хаммо получил бронзу на чемпионате мира по дзюдо. Такими были главные новости спорта в субботу, 12 июня

Кристиан Эриксон потерял сознание во время матча

Матч Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии едва не закончился трагедией. В конце первого тайма датский полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на газон.

Медики пытались оказать ему помощь на поле. После реанимации, его без сознания госпитализировали.

Игру на то время остановили. Команды вернулись на поле почти через 2 часа, чтобы доиграть матч. Инициатива, чтобы доиграть игру, была от самих футболистов.

Результаты матчей Евро-2020

Матч между сборными Дании и Финляндии закончился сенсационной победой финнов. Они за матч нанесли лишь один удар по воротам, который и стал результативным. Датчане же пробивали более 20 раз. И даже получили право на пенальти. Но не реализовали его.

Открыли же игровой день сборные Уэльса и Швейцарии. И сыграли вничью, обменявшись голами во втором тайме.

Россия же проиграла матч Бельгии. А перед матчем отличилась скандалом. Российские игроки отказались встать на колено в поддержку BLM. А когда это сделали бельгийские футболисты, то их освистали российские болельщики на трибунах.

Бронза Якова Хаммо

Сборная Украины одержала первую медаль на чемпионате мира по дзюдо, который проходит в венгерском Будапеште. На пьедестал почета поднялся Яков Хаммо, который сумел получить бронзовую медаль.

Победительница Ролан Гаррос

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова выиграла Ролан Гаррос-2021. В финальном матче 12 июня чешка одолела россиянку Анастасию Павлюченкову.

Чемпионский титул Амосова

Украинский боец ​​Ярослав Амосов стал чемпионом мира Bellator в полусреднем весе. Амосов в ночь на 12 июня отобрал титул чемпиона у бразильца Дугласа Лимы. 27-летний Амосов стал первым в истории Украины обладателем мирового пояса.