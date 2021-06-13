Кристиан Эриксон потерял сознание во время матча

Матч Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии едва не закончился трагедией. В конце первого тайма датский полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на газон.

Медики пытались оказать ему помощь на поле. После реанимации, его без сознания госпитализировали.

Игру на то время остановили. Команды вернулись на поле почти через 2 часа, чтобы доиграть матч. Инициатива, чтобы доиграть игру, была от самих футболистов.

Результаты матчей Евро-2020

Бронза Якова Хаммо

Сборная Украины одержала первую медаль на чемпионате мира по дзюдо, который проходит в венгерском Будапеште. На пьедестал почета поднялся Яков Хаммо, который сумел получить бронзовую медаль.

Победительница Ролан Гаррос

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова выиграла Ролан Гаррос-2021. В финальном матче 12 июня чешка одолела россиянку Анастасию Павлюченкову.

Чемпионский титул Амосова

Украинский боец ​​Ярослав Амосов стал чемпионом мира Bellator в полусреднем весе. Амосов в ночь на 12 июня отобрал титул чемпиона у бразильца Дугласа Лимы. 27-летний Амосов стал первым в истории Украины обладателем мирового пояса.