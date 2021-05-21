Виталий Буяльский пропустит Евро-2020

Полузащитник Динамо и сборной Украины Виталий Буяльский не сможет сыграть на предстоящем Евро-2020.

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У Буяльского возникли проблемы со здоровьем, а по итогам обследования стало известно, что у игрока трещина в ступне. Повреждение было получено в финале Кубка Украины.

Восстановление Виталия займет около месяца, поэтому на Евро игрок точно не поедет. 20 мая Буяльский покинул расположение сборной.

Мощная результативность Буяльского

Это досадная потеря для сборной Украины. Об этом говорит статистика Виталия в прошлом сезоне.

Хавбек был одним из лучших в составе Динамо. Во всех турнирах провел 35 матчей, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.

Сборная Украины сыграет в Днепре и Харькове товарищеские матчи

Исполнительный комитет УАФ утвердил города, в которых сборная Украины сыграет два контрольных матча в рамках подготовки к Евро-2020.

Игра Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" (начало – в 21:00). Матч Украина – Кипр пройдет 7 июня в Харькове на ОСК "Металлист" (19:00).

Добавим, что 23 мая сборная Украины также в Харькове примет Бахрейн. Этот матч состоится со зрителями на трибунах.

Александра Севидова пожизненно отстранили от футбола

Апелляционный комитет УАФ пожизненно отстранил тренера Александра Севидова от футбола. Ранее Севидову запретили любую деятельность сроком на 5 лет из-за организации договорных матчей в ФК Сумы.

Что известно о Севидове

Севидов в 2020 году обвинялся УАФ в организации договорных матчей и даже был дисквалифицирован, но подал апелляцию. Последним местом работы для специалиста была Верея из Болгарии, которую он покинул в марте 2019 года. За границей он также тренировал Зимбру из Кишинева.

В Украине работал с донецким Металлургом, Гелиосом, Крымтеплицей, Говерлой, Карпатами, Металлистом и ФК Мариуполь. За карьеру дважды приводил свои клубы к победам в Первой лиге, а также брал "бронзу" чемпионата Украины в 2003 году.

Последние два месяца он занимал должность тренера-консультанта в ФК Минай, который вылетел из УПЛ.

Динамо не хочет отпускать Михайличенко в УАФ

Алексей Михайличенко неожиданно покинул пост спортивного директора киевского Динамо. Руководство киевлян не хочет так просто отпускать специалиста. В клубе не хотят видеть функционера в УАФ, поэтому попытаются удержать Михайличенко.