Не хотят видеть в УАФ

15 мая появилась информация, что Алексей Михайличенко больше не будет работать в киевском клубе. Ему предложили должность в Доме футбола.

К теме Михайличенко неожиданно покинул Динамо, его заменит другое "динамовское сердце"

Президент Динамо не намерен так легко прощаться с легендой клуба. Игорь Суркис еще не подписал заявление специалиста. В клубе не хотят видеть функционера в УАФ, поэтому попытаются удержать Михайличенко.

Не исключено, что сейчас специалист пойдет в отпуск, а уже после него руководство Динамо сядет за круглый стол с Михайличенко. Преемником специалиста может стать другой динамовец Владимир Бессонов. Он с 2015 года тоже работает в структуре киевлян на должности тренера-селекционера. В сезоне 2019/2020 Бессонов исполнял обязанности спортивного директора Динамо, когда Михайличенко возглавил команду.