Минай вернули в УПЛ, Костюк не едет на Олимпиаду: главные новости спорта 14 июля

Закарпатский Минай вернулся в украинскую Премьер-лигу (УПЛ), а Марта Костюк пропустит Олимпийские игры-2020. Обзор главных новостей спорта за 14 июля в дайджесте Спорт24.

Минай вернулся в УПЛ

В новом сезоне закарпатский футбольный клуб Минай продолжит свои выступления в УПЛ. Команда займет место донецкого Олимпика, который снялся с чемпионата.

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Исполнительный комитет УАФ согласовал предложение УПЛ о включении Миная в состав участников УПЛ в сезоне-2021/2022.

Ранее другие украинские клубы дали согласие на то, чтобы Минай заменил дончан.

В прошлом сезоне команда заняла последнее место в турнирной таблице. В ее активе было 18 пунктов. Клуб уступил ближайшему сопернику все тому же Олимпику 4 очками.

В первом туре Минаю предстоит сыграть против действующего чемпиона Динамо. Пока дата матча не известна.

Марта Костюк пропустит Олимпиаду

Украинская теннисистка Марта Костюк не выступит на Олимпийских играх в Токио. Причиной является травма у спортсменки.

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Марта Костюк, к сожалению, не сможет принять участие в Олимпийских играх. Отказ от главного спортивного форума планеты вынужденный – травма плеча,

– говорится в сообщении Федерации тенниса Украины.

Марта Костюк на Олимпиаде должна была выступить как в одиночном разряде, так и парном вместе с Элиной Свитолиной.

Из-за снятия Костюк из турнира, Украина была вынуждена провести замену в парном разряде. Вместе с Элиной Свитолиной выступит Даяна Ястремская.

Для 19-летней Костюк это должна была быть первая Олимпиада.

Конора МакГрегора отстранили от боев

Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор больше не выйдет в октагон в 2021 году. Ирландского бойца отстранили от поединков.

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Конор МакГрегор отстранен до 2022 года от боев по медицинским показаниям.

В главном событии UFC 264 в бою с Дастином Порье ирландец сломал ногу в конце первого раунда. После поединка Конор перенес операцию.

Макгрегор отстранен по состоянию здоровья от боев до 7 января 2022 года, если он не получит ортопедическое разрешение на бой. Минимальная дисквалификация – шесть недель, и отсутствие спаррингов до начала – середины августа, согласно требованиям регулятора боевых видов спорта MMA,

– написал журналист Эл Доусон.