Минай вернули в УПЛ, Костюк не едет на Олимпиаду: главные новости спорта 14 июля
Источник:24 канал
Закарпатский Минай вернулся в украинскую Премьер-лигу (УПЛ), а Марта Костюк пропустит Олимпийские игры-2020. Обзор главных новостей спорта за 14 июля в дайджесте Спорт24.
Минай вернулся в УПЛ
В новом сезоне закарпатский футбольный клуб Минай продолжит свои выступления в УПЛ. Команда займет место донецкого Олимпика, который снялся с чемпионата.
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Исполнительный комитет УАФ согласовал предложение УПЛ о включении Миная в состав участников УПЛ в сезоне-2021/2022.
Ранее другие украинские клубы дали согласие на то, чтобы Минай заменил дончан.
В прошлом сезоне команда заняла последнее место в турнирной таблице. В ее активе было 18 пунктов. Клуб уступил ближайшему сопернику все тому же Олимпику 4 очками.
В первом туре Минаю предстоит сыграть против действующего чемпиона Динамо. Пока дата матча не известна.
Марта Костюк пропустит Олимпиаду
Украинская теннисистка Марта Костюк не выступит на Олимпийских играх в Токио. Причиной является травма у спортсменки.
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Марта Костюк, к сожалению, не сможет принять участие в Олимпийских играх. Отказ от главного спортивного форума планеты вынужденный – травма плеча,
– говорится в сообщении Федерации тенниса Украины.
Марта Костюк на Олимпиаде должна была выступить как в одиночном разряде, так и парном вместе с Элиной Свитолиной.
Из-за снятия Костюк из турнира, Украина была вынуждена провести замену в парном разряде. Вместе с Элиной Свитолиной выступит Даяна Ястремская.
- Для 19-летней Костюк это должна была быть первая Олимпиада.
Конора МакГрегора отстранили от боев
Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор больше не выйдет в октагон в 2021 году. Ирландского бойца отстранили от поединков.
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Конор МакГрегор отстранен до 2022 года от боев по медицинским показаниям.
В главном событии UFC 264 в бою с Дастином Порье ирландец сломал ногу в конце первого раунда. После поединка Конор перенес операцию.
Макгрегор отстранен по состоянию здоровья от боев до 7 января 2022 года, если он не получит ортопедическое разрешение на бой. Минимальная дисквалификация – шесть недель, и отсутствие спаррингов до начала – середины августа, согласно требованиям регулятора боевых видов спорта MMA,
– написал журналист Эл Доусон.
- Конор 11 июля во второй раз подряд проиграл Дастину Порье. Ирландец не смог продолжить схватку из-за жуткого перелома ноги.