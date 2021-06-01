Футболист уже высказался по поводу данного события.
Смотрите также Проект Минцифры и FAVBET "Цифровизация библиотек" признан лучшим на PR марафоне
Мне было приятно, что клуб предложил мне новый контракт, я долго не думал и сразу согласился. И клуб, и меня все устроило, поэтому мы быстро поставили подписи. До окончания моего предыдущего контракта оставалось еще достаточно времени, поэтому мне вдвойне приятно, что Динамо заблаговременно предложило мне продолжить сотрудничество,
– заявил Виталий.
Мощная результативность Буяльского
- Сезон 2020/21 стал одним из лучших в карьере Буяльского. Игрок во всех турнирах провел 35 матчей, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.
- Виталий был в расширенном списке сборной Украины на Евро, однако из-за травмы пропустит турнир.
- 28-летний игрок провел всю профессиональную карьеру в Динамо, кроме аренды в Говерлу с 2013-го по 2014 год.
- Всего за первую команду Буяльский сыграл 231 матч, забил 41 гол и сделал 27 ассистов.