Новый стадион Десны могут назвать в честь погибшего болельщика команды Козаченко
Источник:ФК Десна
Оккупанты разрушили стадион футбольного клуба Десна в Чернигове. Эксперты отмечают, что он не подлежит восстановлению.
Стадион назовут в честь погибшего болельщика
Черниговский стадион, у которого есть имя Юрия Гагарина, может получить новое название. Об этом рассказал тренер СДЮШОР Десна Владимир Мацута.
До слова Не підлягає відновленню, – у Десні розповіли про руйнування стадіону у Чернігові
Десна планирует назвать отстроенный футбольный стадион в честь болельщика команды Андрея Козаченко, погибшего в боях за город.
Хоть говорят, что герои не умирают, но парень отдал свою жизнь за Украину и Чернигов. Поэтому, безусловно, поддержу такое переименование,
– сказал Мацута.
Специалист рассказал о своих чувствах, когда увидел разрушенный стадион Десны.
"Ужас и все. Пустота в душе. Глаза не верили в то, что видели"…, – сказал тренер.
Ранее сообщалось, что построить стадион поможет дортмундская Боруссия и правительство Германии.
Хочется верить. Но все равно будет тяжело, ведь разрушений много, и восстановление будет стоить серьезных денег. Если отстроит – это будет чудо. Но, конечно, этого бы хотелось,
– отметил коуч.
Оккупанты разрушили стадион Десны
- В стадион Десны в Чернигов прилетело 8 снарядов. Его обстреливали три ночи. В первую ночь туда попала ракета, во вторую обстреляли из "Градов", в третью – еще один обстрел авиацией.
- Сотрудники клуба говорят, что стадион имени Гагарина не подлежит восстановлению. Его нужно полностью сносить. У арены была небольшая база Десны – ее тоже уничтожили.
- Менеджер черниговской Десны также уверяет, что стадион находится в аварийном состоянии. Специалист считает, что он не подлежит восстановлению. Ранее сообщалось, что Германия и дортмундская Боруссия готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове. Клуб вспомнил своего бывшего игрока Андрея Ярмоленко.
- В апреле местные жители согласились помочь разобрать завалы стадиона их команды.