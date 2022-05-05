Дорошко: Сложно понять, что в голове этих идиотов
Менеджер черниговского клуба не понимает, чем мешал оккупантам стадион Десны. Он назвал представителей русской армии "идиотами".
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Почему бомбили именно стадион – это сложно понять, что в голове этих идиотов. Чем мешал стадион? Даже не знаю, что на это ответить,
– отметил Дорошко.
По его словам, российские военные разрушили многие гражданские объекты в Чернигове. Их не интересовали даже военные объекты, уверяет менеджер.
"Также попал под обстрел: роддом, центр гемодиализа, гостиница в центре города. Целенаправленно разрушали гражданские объекты. Все воинские части в городе целые", – сказал менеджер Десны.
Аварийное состояние стадиона
Специалист поделился печальными новостями о состоянии домашнего стадиона Десны. Он считает, что он не подлежит восстановлению.
"Я не являюсь экспертом по таким вопросам, но с виду скажу, что мне кажется, он не подлежит восстановлению. Это нужно полностью все разрушать и строить с самого начала", – заверил Дмитрий.
Ранее сообщалось, что Германия и дортмундская Боруссия готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове. Клуб вспомнил своего бывшего игрока – Андрея Ярмоленко.
Мы прочли заявление министра, что дортмундская Боруссия вместе с правительством Германии хотят возобновить стадион. Это пока все, что известно сегодня,
– отметил представитель черниговской команды.
Оккупанты разрушили стадион в Чернигове
- В стадион Десны в Чернигов прилетело 8 снарядов. Его обстреливали три ночи. В первую ночь туда попала ракета, во вторую обстреляли из "Градов", в третью – еще один обстрел авиацией.
- Сотрудники клуба говорят, что стадион имени Гагарина не подлежит восстановлению. Его нужно полностью сносить. У арены была небольшая база Десны – ее тоже уничтожили.