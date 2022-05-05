Дорошко: Сложно понять, что в голове этих идиотов

Менеджер черниговского клуба не понимает, чем мешал оккупантам стадион Десны. Он назвал представителей русской армии "идиотами".

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Почему бомбили именно стадион – это сложно понять, что в голове этих идиотов. Чем мешал стадион? Даже не знаю, что на это ответить,

– отметил Дорошко.

По его словам, российские военные разрушили многие гражданские объекты в Чернигове. Их не интересовали даже военные объекты, уверяет менеджер.

"Также попал под обстрел: роддом, центр гемодиализа, гостиница в центре города. Целенаправленно разрушали гражданские объекты. Все воинские части в городе целые", – сказал менеджер Десны.

Аварийное состояние стадиона

Специалист поделился печальными новостями о состоянии домашнего стадиона Десны. Он считает, что он не подлежит восстановлению.

"Я не являюсь экспертом по таким вопросам, но с виду скажу, что мне кажется, он не подлежит восстановлению. Это нужно полностью все разрушать и строить с самого начала", – заверил Дмитрий.

Ранее сообщалось, что Германия и дортмундская Боруссия готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове. Клуб вспомнил своего бывшего игрока – Андрея Ярмоленко.

К слову. Украинец выступал за немецкий клуб в сезоне 2017/2018. В Бундеслиге он сыграл 18 матчей, где забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Мы прочли заявление министра, что дортмундская Боруссия вместе с правительством Германии хотят возобновить стадион. Это пока все, что известно сегодня,

– отметил представитель черниговской команды.

Оккупанты разрушили стадион в Чернигове