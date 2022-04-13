Местные охотно помогают

Накануне директор стадиона Андрей Волков обратился к горожанам с просьбой помочь разобрать завалы. Черниговцы откликнулись на просьбу.

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Я хочу сегодня обратиться ко всем неравнодушным нашего города, нашего стадиона. К тем, кто когда-либо был связан футбольными, легкоатлетическими, тяжелоатлетическими, боксёрскими связями с нашим стадионом. Хочу сообщить – начиная с завтрашнего дня мы начинаем большую уборку нашего стадиона. И очень хочу попросить у вас помощи,

– сказал Андрей Волков.

По словам Волкова, кроме сотни небезразличных горожан на стадионе работали и 40 спасателей.

Директор стадиона был поражен такой поддержкой от города. По его словам, сегодня они сделали большую часть работу на стадионе – расчистили проезд для тяжелой техники.

14 апреля с 10 утра Андрей Волков приглашает мужчин помочь – нужно будет перенести тяжелые спортивные конструкции. Помощь женщин пока не требуется. Далее обрушенные трибуны и подтрибунные помещения стадиона будут разбирать спасатели.

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