Стадион назовут в честь погибшего болельщика

Черниговский стадион, у которого есть имя Юрия Гагарина, может получить новое название. Об этом рассказал тренер СДЮШОР Десна Владимир Мацута.

До слова Не підлягає відновленню, – у Десні розповіли про руйнування стадіону у Чернігові

Десна планирует назвать отстроенный футбольный стадион в честь болельщика команды Андрея Козаченко, погибшего в боях за город.

Хоть говорят, что герои не умирают, но парень отдал свою жизнь за Украину и Чернигов. Поэтому, безусловно, поддержу такое переименование,

– сказал Мацута.

Специалист рассказал о своих чувствах, когда увидел разрушенный стадион Десны.

"Ужас и все. Пустота в душе. Глаза не верили в то, что видели"…, – сказал тренер.

Ранее сообщалось, что построить стадион поможет дортмундская Боруссия и правительство Германии.

Хочется верить. Но все равно будет тяжело, ведь разрушений много, и восстановление будет стоить серьезных денег. Если отстроит – это будет чудо. Но, конечно, этого бы хотелось,

– отметил коуч.

Оккупанты разрушили стадион Десны

В стадион Десны в Чернигов прилетело 8 снарядов. Его обстреливали три ночи. В первую ночь туда попала ракета, во вторую обстреляли из "Градов", в третью – еще один обстрел авиацией.

Сотрудники клуба говорят, что стадион имени Гагарина не подлежит восстановлению. Его нужно полностью сносить. У арены была небольшая база Десны – ее тоже уничтожили.

Менеджер черниговской Десны также уверяет, что стадион находится в аварийном состоянии. Специалист считает, что он не подлежит восстановлению. Ранее сообщалось, что Германия и дортмундская Боруссия готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове. Клуб вспомнил своего бывшего игрока Андрея Ярмоленко.

В апреле местные жители согласились помочь разобрать завалы стадиона их команды.

К слову. Сезон-2021/2022 досрочно окончен. Команды остались на местах, занявших после первого круга. Десна ушла на зимний перерыв в статусе седьмой команды УПЛ. Черниговский клуб имел в своем активе 25 очков