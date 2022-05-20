Стадіон назвуть на честь загиблого вболівальника

Чернігівський стадіон, який має ім'я Юрія Гагаріна, може отримати нову назву. Про це розповів тренер СДЮШОР Десна Володимир Мацута.

До слова Не підлягає відновленню, – у Десні розповіли про руйнування стадіону у Чернігові

Десна планує назвати відбудований футбольний стадіон на честь вболівальника команди Андрія Козаченка, який загинув в боях за місто.

Хоч й кажуть, що герої не вмирають, але хлопець віддав своє життя за Україну та Чернігів. Тому, безумовно, підтримаю таке перейменування,

– сказав Мацута.

Фахівець розповів про свої почуття, коли тільки-но побачив зруйнований стадіон Десни.

"Жах та й все. Порожнеча у душі. Очі не вірили у те, що бачили"…, – сказав тренер.

Раніше повідомлялося, що відбудувати стадіон допоможе дортмундська Боруссія та уряд Німеччини.

Хочеться вірити. Але все-одне буде важко, адже руйнувань багато, й відбудова буде коштувати серйозних грошей. Якщо відбудує – це буде дивом. Але, звісно, цього б хотілося,

– зазначив коуч.

Окупанти зруйнували стадіон Десни

У стадіон Десни в Чернігові прилетіло 8 снарядів. Його обстрілювали три ночі. В першу ніч туди потрапила ракета, в другу обстріляли з "Градів", в третю – ще один обстріл авіацією.

Працівники клубу кажуть, що стадіон імені Гагаріна не підлягає відновленню. Його треба повністю зносити. Біля арени була невелика база Десни – її теж знищили.

Менеджер чернігівської Десни також запевняє, що стадіон перебуває в аварійному стані. Фахівець вважає, що він не підлягає відновленню.

Раніше повідомлялося, що Німеччина та дортмундська Боруссія клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові. Клуб пригадав свого колишнього гравця – Андрія Ярмоленка.

У квітні місцеві мешканці зголосилися допомогти розібрати завали стадіону їхньої команди.

До слова. Сезон-2021/2022 достроково закінчений. Команди залишились на місцях, які посіли після першого кола. Десна пішла на зимову перерву у статусі сьомої команди УПЛ. Чернігівський клуб мав у своєму активі 25 очок.