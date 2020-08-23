Боснийский футболист "Барселоны" Миралем Пьянич, который только летом подписал контракт с каталонцами, заразился COVID-19. Игрок не сможет прибыть в лагерь "Барселоны" в ближайшее время.

О положительном тесте на коронавирус Пьянича официально сообщила "Барселона". Об этом каталонцы сообщили в своем твиттере.

Кстати Президент УАФ Павелко выздоровел от COVID-19

[BREAKING NEWS]

Pjanic tests positive for Covid-19 and will travel to Barcelona in 15 days. Player feeling well and self-isolating pic.twitter.com/sTr9s4pzvc — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 23, 2020

Состояние Пьянича

"Барселона" сообщает, что состояние 30-летнего Миралема Пьянича хорошее. Сейчас футболист сборной Боснии и Герцеговины находится на самоизоляции.

Вместе с тем, футболист еще не прибыл в лагерь каталонцев. "Барселона" сообщает, что Миралем присоединится к новым партнерам через 15 дней.

Пьянич в "Барселоне"

Миралем стал игроком "Барселоны" в конце июня. Он перешел в "Барселону" из туринского "Ювентуса".

"Барселона" заплатила за игрока 60 миллионов евро и 5 миллионов в качестве бонусов.

В обратном направлении "Барселона" продала Артура.