Новичок "Барселоны" Пьянич заразился COVID-19
Боснийский футболист "Барселоны" Миралем Пьянич, который только летом подписал контракт с каталонцами, заразился COVID-19. Игрок не сможет прибыть в лагерь "Барселоны" в ближайшее время.
О положительном тесте на коронавирус Пьянича официально сообщила "Барселона". Об этом каталонцы сообщили в своем твиттере.
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Состояние Пьянича
"Барселона" сообщает, что состояние 30-летнего Миралема Пьянича хорошее. Сейчас футболист сборной Боснии и Герцеговины находится на самоизоляции.
Вместе с тем, футболист еще не прибыл в лагерь каталонцев. "Барселона" сообщает, что Миралем присоединится к новым партнерам через 15 дней.
Пьянич в "Барселоне"
Миралем стал игроком "Барселоны" в конце июня. Он перешел в "Барселону" из туринского "Ювентуса".
"Барселона" заплатила за игрока 60 миллионов евро и 5 миллионов в качестве бонусов.
В обратном направлении "Барселона" продала Артура.